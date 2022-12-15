«Тут мясорубка». Оккупант рассказал об огромных потерях среди мобиков на восточном направлении — перехват

15 декабря, 18:10
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Оккупант жалуются, что у них нету даже воды (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант жалуются, что у них нету даже воды (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Несмотря на проведенную в РФ мобилизацию, которая должна была усилить войска РФ, восполнив их огромные потери в боях с ВСУ, в рядах российских оккупантов царят весьма пессимистические настроения.

Один из таких примеров был обнародован в четверг, 15 декабря, Службой безопасности Украины.

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В телефонном разговоре с женой один из захватчиков, подразделение которого воюет на восточном направлении, предположил, что в ближайшее время может погибнуть.

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«Мне тут жить осталось х*р да ни*уя. Там пи*дец, все. Мы стоим, тут мясорубка… Сказали стоять до последнего. Мобиков, бл*, отгружаем пакетами. Пакетами! Ты представляешь? Не по одному человеку. Семнадцать человек в день… Пи*дец какой-то», — поделился россиянин своими впечатлениями от боевых действий.

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Кроме того, по его словам войска РФ несут потери от своей же артиллерии, а снабжение налажено настолько плохо, что у солдат нету даже воды.

«Все поразъ*бали у нас. Наши же, бл*. Ниче нету, бл*. Вещи сырые, грязные… И мозги е*ут. Воду вообще третий день не привозят, воды вообще нет», — возмутился оккупант.

https://www.youtube.com/watch?v=seGMUZ9iC04
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Перехват Война России против Украины

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