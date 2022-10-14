«Один х*й промажут». Российский оккупант рассказал о плохой работе артиллерии в армии РФ и нервных срывах среди военных — перехват ГУР

14 октября, 15:06
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант рассказал про плохую работу артиллерии в армии РФ и нервных срывах среди военных, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.

«У нас просто артиллерия. Просто а*уительная. Я вот просто, сколько ехал — всю дорогу про артиллерию а*уительную рассказывали, тут такое не получится как в фильме „вызываю огонь на себя“. Они один х*й промажут. Наши, они часто стреляют, прям очень-очень часто. Только не знаю, попадают, нет. А у*ропы, они редко стреляют, но если они стреляют они точно попадают», — сказал он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=UX1-_P1Yc6k

По словам российского военного, у некоторых оккупантов сдают нервы.

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«Некоторые наши, нервы сдают, начинают с приведениями стреляться. Там никого нет, а он ху*рит в автомата туда», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=KgqqyhAKVyw&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Разведка Артиллерия Война России против Украины

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