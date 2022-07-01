«Народ уже все — бунтует». Оккупант рассказал матери, что в его подразделении многие хотят уволиться из армии — перехват СБУ

1 июля, 16:54
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант рассказал матери, что недавно написал рапорт на увольнение из армии, также, по его словам, рапорты написали и другие военнослужащие его подразделения, об этом свидетельствует разговор, который удалось перехватить СБУ.

«Там одному полкану (полковник). Стопка у него здоровая набралась. Только могу сказать – это точно. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там будет видно», — сказал он.

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Мать рассказала сыну-оккупанту, что оставляла обращение на сайте Министерства обороны страны-агрессора. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста.

Однако сын ей возразил.

«Не нужно нанимать. Сейчас все решим. Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы», – сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=T0To8FOYaJs
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины

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