«Мы проигрываем». Оккупант рассказал, как ВСУ уничтожают российские войска под Харьковом — перехват СБУ

20 июля, 10:07
Оккупант рассказал о реальном положении российских войск (Фото:Генштаб)

Оккупант рассказал о реальном положении российских войск (Фото:Генштаб)

Россияне никак не могут смириться с тем, что ВСУ тотально уничтожает их войска под Харьковом, следует из опубликованного СБУ телефонного перехвата.

«Такая реальность резко контрастирует с псевдопобедными картинками армии РФ, которые им показывают по телевизору», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

«Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем», — рассказал оккупант своим родственникам в Подмосковье.

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По его словам, в их полку осталось около 14 танков из 90, а уровень подготовки танкистов и артиллеристов России очень низок: «По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут».

При этом российская артиллерия «настолько кривая, что там можно в километрах измерить промахи».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

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