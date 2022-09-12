Пленный оккупант рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ — видео

12 сентября, 12:17
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Оккупант признался, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен (Фото:Кадр видео СБУ)

Оккупант признался, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен (Фото:Кадр видео СБУ)

СБУ показала видео допроса пленного российского оккупанта, который рассказал, как их командование убегало от контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Ролик опубликован в Telegram-канале спецслужбы.

В ходе допроса оккупант сказал, что с марта он дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области.

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«За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», — заявил 20-летний гранатометчик.

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При этом брошенные своим командованием оккупанты были фактически «сожжены» шквальным огнем украинских военных на подходе к Шевченково.

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Оккупант признается, что ему посчастливилось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Он рекомендовал делать это и другим военным РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=lbt4lGL4krY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Плен Допрос Контрнаступление

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