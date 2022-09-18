«Повсюду укропы, нас окружили, наших здесь нет». Оккупант рассказал, что в панике убегает через Донецк в Россию — перехват
Оккупант рассказал, что в панике убегает через Донецк в Россию (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)
Военнослужащий РФ рассказал, что отходит с остатками личного состава в Россию через Донецк. Позиций оккупантов вокруг уже нет.
Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре, обнародованном ГУР МО в Telegram.
Военный РФ рассказывает, что из 19 человек из них осталось всего трое. Они обитают в подвале и не имеют пищи.
«Мы в Донецке. Нас 19 человек. Наш взвод, короче, расх****ли. Нас осталось только три человека. Мы живем в подвале. Здесь пи***, нас здесь не кормят», — сказал оккупант.
При этом он рассказал, что командиры давно их покинули. Поэтому они должны самостоятельно выбираться.
«Командования нет. Мы прибились к артиллерии. Если, не дай Бог, на меня придет груз 200, знай, что я жив», — говорит оккупант товарищу.
После того, как захватчики попали в кольцо ВСУ в Донецке, они решили бежать в Россию.
«Мы будем выходить в Россию. Понял? Мы вообще в кольце были», — добавил захватчик.
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