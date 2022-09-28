«Апатия, деморализация, ху*зация». Оккупант пожаловался на моральное состояние и рассказал, что планирует получить ранение — перехват ГУР
Российские оккупанты (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Российский оккупант, который находится под Херсоном пожаловался своей собеседнице на моральное состояние и заявил, что хочет получить ранение, чтоб уехать домой, перехват разговора опубликовало ГУР в Youtube.
Отвечая на вопрос как его моральное состояние оккупант заявил, что «полная ху*ня».
«Апатия, деморализация, ху*зация. Просто взяли все, что было у меня в голове, выкинули и набрали на*уй. Раньше тут шутки были, типа отсюда 200 либо 300 — теперь это не шутки ни*уя. Короче, если нам бабки перестанут платить, то тебе надо будет съезжать», — сказал он.
Отвечая на вопрос собеседницы, почему должны перестать платить, оккупант сказал, что «скоро здесь пол- России будет».
«По 200 тысяч каждому платить не смогут. И выплачивать большие бабки за ранения тоже не смогут», — сказал он.
Также военный РФ назвал диктатора Путина «уе*ищем».
«Жень, ну это просто пи*дец, они же вас просто как мясо отправляют», — сказала ему собеседница
Оккупант заявил, что если после войны ему не дадут «льготы и медали», то он «пойдет в оппозицию».
Собеседница оккупанта заявила, что пойдет в церковь, потому что «тут уже, кроме Бога, ни*уя не поможет».