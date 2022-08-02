«О, фосфор полетел». Российский оккупант рассказал, что они используют фосфорные боеприпасы — перехват ГУР 2 августа, 16:28 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант заявил, что они используют фосфорные боеприпасы, сообщает Главное управление разведки Украины, опубликовавшее перехваченный разговор военного РФ.

По словам оккупанта, они запускают фосфорные боеприпасы из Градов.

На слова отца о том, что они запрещены Конвенцией, военный РФ ответил:

«Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе», — сказал он.



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