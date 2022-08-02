«О, фосфор полетел». Российский оккупант рассказал, что они используют фосфорные боеприпасы — перехват ГУР

2 августа, 16:28
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант заявил, что они используют фосфорные боеприпасы, сообщает Главное управление разведки Украины, опубликовавшее перехваченный разговор военного РФ.

По словам оккупанта, они запускают фосфорные боеприпасы из Градов.

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На слова отца о том, что они запрещены Конвенцией, военный РФ ответил:

https://www.youtube.com/watch?v=AizsCBjEq-Y

«Папа, ты знаешь, сколько здесь всего используем, что запрещено в принципе», — сказал он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=fLswVemLJIE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Фосфорные бомбы ГУР Война России против Украины

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