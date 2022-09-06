«Увольте меня, заберите меня в Россию». Оккупант признается девушке, что ему стыдно перед украинцами — перехват
Деморализованные оккупанты рассказывают о стыде перед украинцами (Фото:Минобороны РФ/Facebook)
Оккупант рассказал девушке о стыде перед украинским народом за разрушенные дома и о проблемах с институтом из-за службы в армии РФ.
Об этом говорится в новом перехвате Главного управления разведки Минобороны.
Военный РФ рассказал, что в списке его приоритетов сначала шел институт, а затем армия. Однако сейчас он оказался на грани отчисления.
Также он жалуется на невозможность уволиться из армии РФ и вернуться в Россию.
«Ну, просто тебя не выпускают в Россию и все… Тебя здесь просто морозят», — говорит парень.
Девушка пытается ободрить оккупанта, подчеркивая, что он «защищает родину».
«Какую родину защищаю? Здесь бабушку вижу, так мне стыдно ей в глаза смотреть. Имела нормальный дом. Мы пришли — его прямо в клочья», — говорит оккупант.
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