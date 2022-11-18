«Привезти ухо негра, мам?». Оккупанты под Кременной уверены, что воюют со всем миром — перехват 18 ноября, 09:48 Родственники российских захватчиков также верят, что те «воюют с НАТО» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные все еще не могут поверить, что их армия несет столь огромные потери в боях с украинскими военными, и уверены, что на самом деле против них воюет, чуть ли не весь мир.

Об этом в телефонном разговоре со своей матерью рассказал один из захватчиков, который сейчас находится в районе Кременной Северодонецкого района Луганской области.

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«Тут хо***в уже нет. Негры, арабы, французы, канадцы, Финляндия, америкосы… Вся Европа, да. Тебе привезти ухо негра, мам?» — предложил он, хотя сам признался, что находится лишь на второй линии обороны, и вряд ли мог увидеть хоть одного солдата противника.

В то же время его рассказа об обстановке в российской армии оказался уже более приземленным и реалистичным.

«Такое отношение бл***кое к народу, вообще. У нас один валяется еще труп, его даже никто не увозит. Комбату вообще на***ть… Тушенку не дают, нифига не дают. Что урвем, то и едим. Мужики по двое суток не едят», — признался оккупант.