«Мы в кольце. Нам п***а скоро». Оккупант позвонил жене, чтобы попрощаться — перехват

1 октября, 10:15
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Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)

Российский оккупант позвонил жене, чтобы попрощаться, поскольку он находится в оцеплении. Перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.

«Мы в кольце, Люб. Нам п***а скоро... Я просто позвонил, чтобы попрощаться», — сказал российский военный.

При этом заметно, что захватчик в панике. Он дрожащим голосом рассказывает тайные данные жене и хочет, чтобы уже «что-то прилетело».

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«Нас осталось вообще, из моей разведгруппы. Н***й я это говорил?! Мы еле пришли... Еле пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже п***ру на эту связь. Пусть пеленгуют. Пусть сюда прилетит», — говорит оккупант.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   ГУР Война России против Украины

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