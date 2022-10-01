«Мы в кольце. Нам п***а скоро». Оккупант позвонил жене, чтобы попрощаться — перехват
Оккупанты (Фото:Минобороны России/Telegram)
Российский оккупант позвонил жене, чтобы попрощаться, поскольку он находится в оцеплении. Перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.
«Мы в кольце, Люб. Нам п***а скоро... Я просто позвонил, чтобы попрощаться», — сказал российский военный.
При этом заметно, что захватчик в панике. Он дрожащим голосом рассказывает тайные данные жене и хочет, чтобы уже «что-то прилетело».
«Нас осталось вообще, из моей разведгруппы. Н***й я это говорил?! Мы еле пришли... Еле пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты. Мне уже п***ру на эту связь. Пусть пеленгуют. Пусть сюда прилетит», — говорит оккупант.