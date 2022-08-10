Российский оккупант рассказал, что их не собираются «менять» и пожаловался на постоянные обстрелы со стороны ВСУ — перехват ГУР
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российский оккупант, который находится в Херсонской области, пожаловался отцу на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, об этом свидетельствует перехваченный разговор, который ГУР опубликовало в Telegram.
В ходе разговора российский военный рассказывает о том, что их никто не собирается менять.
«Честно говоря, не меняют нас них*ра, п*здоболье это все», — сказал он.
В ответ отец говорит, что ему «с дуру выбрали эту профессию».
В видео присутствует нецензурная лексика.
«Просто, знаешь, какие мысли. Ну дальше полугода и че? На сколько это? На год, что ли, теперь бл*ть, командировка?», — говорит военный РФ.
Оккупант жалуется, что ВСУ бьют по ним всем, «даже Himers эти слышно».
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