«Уже не обращаю внимания». Оккупант пожаловался на горы трупов возле своей позиции — перехват 16 июля, 19:25 Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российский оккупант пожаловался товарищу, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ на некоторых позициях начинают гнить тела оккупантов. Их никто не вывозит.

Об этом говорится в перехвате от ГУР.

По его словам, он находится на позиции недалеко от Антоновского моста. Однако из-за постоянных обстрелов оккупанты получают смертельные ранения.

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«Здесь, на этом Антоновском мосту. Здесь в трупах все, и вытащить не можем, трупами все забито, нашими. Наши начали долбить сюда, подъезжать к нам, к нашим позициям и от нас долбить… а мы то остаемся… Как хотите, так и выживайте… Меня за*бала война уже эта, уже не обращаю внимания, по рации кричат воздух-воздух», — говорит оккупант.

При этом россиянин в разговоре с товарищем хвалит российского диктатора Владимира Путина и желает ему здоровья. Он уверен, что то, что россияне не забирают тела погибших — это план диктатора.