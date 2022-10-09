За одну минуту «положили» взвод из 20 человек. Оккупант повоевал 12 дней на фронте и сдался в плен 9 октября, 13:09 Оккупант, повоевавший 12 дней на фронте и сдавшийся в плен (Фото:СБУ/Telegram)

Во время контрнаступления ВСУ на восточном фронте в плен попало много недавно мобилизованных россиян. Один из них сдался в плен украинским военным на 13-й день службы, увидев, как его взвод уничтожили заодну минуту.

Служба безопасности Украины опубликовала допрос пленника в Telegram.

Житель Удмуртской Республики прибыл в Украину 13 сентября, а в плен попал уже 25 сентября на территории Харьковской области.

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Российский солдат в шоке от оснащения и мастерства украинских военных. По его словам, ВСУ за одну минуту был уничтожен целый взвод оккупантов.

«Мы увидели людей вооруженных нормально, обученных нормально, у каждого второго рация, у всех тепловики, у всех прицелы ночного видения… Они перестреляли целый взвод за минуту. За одну минуту погибли 20 человек», — сказал пленный.

Кроме того, оккупант отметил, что мобилизованные проходят ускоренную подготовку за два дня, а танкистов готовят 10 дней.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил в 25 миллионов человек.

По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне.

4 октября в минобороны РФ заявили, что мобилизовали уже 200 тысяч человек.