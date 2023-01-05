Угрожали изнасилованием. Оккупант подорвал себя гранатой, пытаясь отомстить унижавшим его дагестанцам

5 января, 10:51
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Дагестанцы угрожали изнасиловать жену и мать российского военного (Фото:t.me/AFUStratCom)

Дагестанцы угрожали изнасиловать жену и мать российского военного (Фото:t.me/AFUStratCom)

Еще один российский солдат покончил с собой, не выдержав издевательств со стороны кавказцев.

Об инциденте, который произошел во временно подконтрольном РФ Васильевском районе Запорожской области, рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав рапорт оккупантов о данном происшествии.

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Согласно документу, некие Далгат Мирзоев и Ринат Урашевк вымогали у Вадима Сергеева несуществующий «долг».

Когда же тот заявил, что ничего у них не одалживал, вымогатели пригрозили, что к его матери и жене в Ростове придут их товарищи из дагестанского землячества и изнасилуют их.

После этого Сергеев достал гранату и привел ее в действие, в результате чего погиб, а Мирзоев и Урашевк отделались ранениями.

При этом командование решило это дело замять, и написали на рапорте, что обстоятельства дела «никому не интересны», потребовав его переделать.

«Написать, что подорвался по халатности. Урашева и Мирзоева — на передовую!» — распорядилось вышестоящее руководство.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Российские военные Война России против Украины

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