«Хваленое ПВО не сработало». Террорист «ДНР» обсудил взрывы в Новофедоровке и возможный удар по Крымскому мосту — перехват ГУР 12 августа, 13:37 Дым после взрывов в Крыму (Фото:Novofedorivka, Crimea, in this still image obtained by Reuters)

Террорист «ДНР» обсудил взрывы в Новофедоровке и возможный удар по Крымскому мосту, перехват разговора опубликовала украинская разведка в YouTube.

«Да, может еще по мосту въе*ут», — говорит собеседник в ходе разговора с террористом «ДНР».

«Ну да, это же вообще тогда… приколись, бл*ть, захват России, если окажется, блин, на нет сойдет», — отвечает ему террорист.

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Также в ходе разговора террорист обсудил с собеседником взрывы в оккупированном Крыму.

«В Крыму аэропорт какой-то, говорят, взорвался там, „небрежность“. При заправке боеприпасы взорвались», — говорит террорист.

Однако, в ответ собеседник ему отвечает, что это Украина ударила ракетами.

По его словам, «хваленое ПВО не сработало в очередной раз».

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник среди украинских военных чиновников сообщила, что удар по авиабазе был нанесен с помощью произведенного в Украине оружия. В Министерстве обороны Украины официально сообщили, что не могут установить причину пожара на территории аэродрома Саки в Крыму.

На следующий день в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне потеряли сразу девять самолетов.

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