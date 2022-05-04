Оккупант рассказал, как расстреливал мирное население в Украине — видео допроса

4 мая, 14:24
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Оккупант признался в расстреле мирного жителя Украины (Фото:Кадр видео СБУ)

Оккупант признался в расстреле мирного жителя Украины (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео допроса российского оккупанта, который признался в расстрелах мирного населения.

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«Это одно из первых признаний вражеских захватчиков, которое удалось получить в ходе длительной и кропотливой работы украинской спецслужбы», — отметили в СБУ.

Видео дня

21-летний командир отделения Вадим в ходе допроса рассказал, что пошел на войну, чтобы «материально поддержать свою мать».

Впрочем, боевые действия продолжались для него недолго: пересечение границы, продвижение к Сумской области, а затем сопровождение колонны с ранеными в РФ.

По дороге их разбили украинские военные, поэтому оккупанты «отжали» два легковых автомобиля у мирных украинцев.

https://www.youtube.com/embed/C0u2Jt0cuTk

Он рассказал, что в упор выстрелил в одного из украинцев.

«Мне приказали выстрелить — я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», -рассказывает Вадим.

Такие действия подпадают под ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. И наказание — до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Допрос Война России против Украины

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