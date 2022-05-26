«Отряд головорезов». СБУ опубликовала переговоры оккупанта, который хвастается убийствами и издевательствами над мирным населением — видео

26 мая, 13:09
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

СБУ опубликовала переговоры одного из российских оккупантов, во время разговора он хвастается убийствами и издевательствами над мирным населением Украины.

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«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты бросаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», — хвастается перед женой российский захватчик, который находился в Харьковской области.

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Среди «достижений» российского оккупанта есть пытки.

«Я здесь творю вообще. Еб*шу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать», — говорит он.

https://www.youtube.com/embed/0Zwi4LvpRYU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Война России против Украины

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