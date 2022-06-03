«Хотели, чтобы мы покорились». Как РФ вторглась в Мелитополь и почему город не оказывал вооруженное сопротивление — интервью с мэром Федоровым 3 июня, 19:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

В первый день войны, 24 февраля, оккупанты вошли в Мелитополь. Тогда, рассказывает мэр города Иван Федоров, была надежда, что за считанные часы все завершится, ведь вмешается мировое сообщество и остановит россию.

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В интервью Радио НВ Федоров вспомнил, что происходило 100 дней назад и объяснил, почему город удалось быстро оккупировать.

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— На рассвете 24 февраля российские ракеты ударили по военной базе, где размещалась 25-я транспортная авиационная бригада, а уже вечером в Мелитополь въехали российские танки. В ваших интервью я читал, что у вас против танков было пять мусоровозов, три трактора и, возможно, лопаты. Как вы объясняете почему не было оружия? Почему мы не были готовы к полномасштабному вторжению?

— РФ в целом коварно повела себя с Украиной, начиная с утра 24 февраля стрелять ракетами вблизи наших жилых кварталов. В Мелитополе эти взрывы были в 200 метрах от жилых домов.

Почему не были готовы? Потому что все жили мирной жизнью и пробовали строить европейское государство, европейские города в Украине. РФ не объявляла войну и начала в одностороннем порядке какую-то так называемую «спецоперацию», которая на самом деле является полноценной второй волной войны против Украины, потому что первая волна началась в 2014 году.

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Горячий ад сегодня — на линии фронта, где наши героические солдаты защищают наше государство и его территориальную целостность. Но вторая по сложности ситуация, конечно, в оккупированных городах.

Мы с командой там проработали две недели, после чего я был похищен. А затем начались массовые похищения в городе Мелитополе — более 500 человек. Те издевательства, которые делают над нашими жителями, — это крайне ужасно.

Мы были нацелены на другое: построить европейское государство в Украине. А россия коварно, без объявления начала войну против нас.

— Можете ли вы вспомнить, что было в первый день? Какие были ощущения у вас и ваших коллег, каковы ожидания?

— Была надежда, что это закончится в считанные часы, что какое-то мировое сообщество остановит российскую агрессию, рашистского фашиста. Но этого не получилось. После первых выстрелов, взрывов, которые были в пять часов утра, уже в четыре часа вечера первые бронированные машины были на южном въезде в город Мелитополь.

Каждый день мы работали на будущее нашего государства, на будущее нашего города, а [в момент нападения] чувство было неопределенное. Мы не понимали, что будет дальше; не понимали, как вести себя, куда бежать, как налаживать жизнь в городе, что говорить жителям. Все это было для нас совершенно непонятно, но мы приняли решение оставаться с нашими жителями в Мелитополе и насколько было сил, полномочий помогать им в этом сложном выборе оставаться в городе.

— Уже в первый день оккупанты начали распространять пропагандистские листовки. Коммуницировали ли с вами московитские захватчики уже в первые дни?

— Первая коммуникация была, если я помню, на третий или четвертый день. Их намерения были следующими: они свою рашистскую пропаганду пытались навязать и мне, как и всем жителям Мелитополя, о том, что никакого выхода нет, кроме как «строительство рф» на территории города Мелитополя.

Но все мы четко понимали, что никакой российской федерации не будет на территории города. Мы видели, что происходит в Крыму, на Донбассе за последние восемь лет, поэтому все в это не верили. А хотели они от нас одного: чтобы мы покорились, оказывали помощь в рф и полностью помогали им.

— Было несколько разных версий относительно того, что они будут делать с оккупированными территориями. Главная — они просто хотят аннексировать территории юга, которые смогли захватить. Какую версию вы рассматриваете? Наши планы понятны: ВСУ намерены освободить юг. Какие планы оккупантов?

— Мы не должны учитывать, какие могут быть планы у оккупантов, потому что они ничего не стоят. Ни выдача фейковых паспортов, которые они пытаются [раздавать], ни распространение GSM-карт для мобильных телефонов с операторами +7 ничего не стоят. И их обещания тоже ничего не стоят.

Мелитополь, Бердянск, Херсон, Новая Каховка, Энергодар — это все свободные демократические города нашей страны, поэтому все должны делать все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим Вооруженным Силам их освободить. Наша задача — в очередной раз сломать их планы.

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