С начала оккупации в Мелитополе ликвидировали более 100 оккупантов, 50% жителей города выехали

3 июня, 05:29
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Российские оккупанты в Мелитополе в начале марта (Фото:Предоставлено НВ героями статьи)

Российские оккупанты в Мелитополе в начале марта (Фото:Предоставлено НВ героями статьи)

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что с начала оккупации города в нем были ликвидированы не менее 100 российских оккупантов.

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Об этом сообщает УНИАН.

«Более 100 россиян устранено мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб. Но я уверен, что это число больше», — заявил Федоров.

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Он подчеркнул, что российские оккупанты задерживают и похищают местных жителей. По его данным, с начала оккупации были задержаны порядка 500 человек.

«Если попытаться классифицировать тех, кто находится под угрозой плена, — в первую очередь это инакомыслящие, не желающие входить в состав России, осуждающие оккупацию и просто несогласные. Некоторые говорят об этом только дома на кухне, но все под угрозой», — заявил Федоров.

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Он сообщил, что оккупанты заставляют людей подписывать какие-то «документы» о том, что они не будут участвовать в проукраинских митингах.

«Не просто опасно выходить на проукраинские митинги — опасно просто оставаться в городе. Так, на сегодняшний день из Мелитополя выехало более 50% жителей. Это более 70 тысяч человек», — сообщил мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=HlagKgDcCPc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война в Украине Война России против Украины

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