Оккупанты вблизи Мариуполя уничтожили массовое захоронение людей, которых они убили во время осады города — снимки

21 апреля, 20:19
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Россияне на месте захоронения мариупольцев устроили площадку для ремонта дороги (Фото: Мариупольский городской совет / скриншот / Telegram)

Россияне на месте захоронения мариупольцев устроили площадку для ремонта дороги (Фото: Мариупольский городской совет / скриншот / Telegram)

Россияне в поселке Мангуш вблизи Мариуполя уничтожили массовое захоронение людей, погибших во время осады города в 2022 году. Об этом пишет Мариупольский горсовет во вторник, 21 апреля.

Там отметили, что Центр изучения оккупации проанализировал спутниковые снимки места захоронения за 2022−2026 годы и обнаружили площадку для ремонта дороги.

Мариупольский городской совет / скриншот / Telegram
Фото: Мариупольский городской совет / скриншот / Telegram
Мариупольский городской совет / скриншот / Telegram
Фото: Мариупольский городской совет / скриншот / Telegram
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В горсовете напомнили, что, предварительно, за 86 дней российской блокады Мариуполя погибло по меньшей мере 22 тысячи гражданских. Однако реальное количество жертв может быть больше.

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27 декабря 2025 года Мариупольский горсовет сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты разрушили микрорайон и планируют на его месте построить жилье под ипотеку.

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28 декабря захватчики открыли в оккупированном городе «восстановленный» Мариупольский драмтеатр.

5 января 2026 года бывший советник мэра Мариуполя и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что из-за активной «ипотечной застройки» в Мариуполе возобновились эксгумации и появились десятки новых траншей для массового захоронения неизвестных мариупольцев.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Мариуполь Погребение Россияне Временно оккупированные территории Мангуш

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