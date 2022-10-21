В селах под Сватово и Кременной оккупанты выселили всех местных жителей и разместили военных РФ — Гайдай 21 октября, 11:57 Российские оккупанты уничтожают села в Луганской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В захваченных селах в районе Сватово и Кременной Луганской области российские оккупанты выселили всех местных жителей, а в их дома заселили военных РФ.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала Дом.

«Вдоль линии фронта в районе Сватово и Кременной есть большое количество небольших поселков, откуда выгнали полностью всех жителей, и все их дома заняты сейчас боевиками. Где должны жить эти местные жители, никого этого не интересовало», — рассказал он.

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Глава ОВА также добавил, что в оккупированных Рубежном и Северодонецке также заселяют квартиры, которые пустуют.

«В Рубежном, в Северодонецке такая практика уже есть. Вместе с отдельными представителями домов, находятся люди, которые просто берут за руку оккупантов и коллаборантов и говорят, что вот здесь проживают украинские активисты. Или вот здесь никто не живет, потому что люди уехали. И таким образом помогают находить пустые квартиры и туда заселяют людей», — уточнил он.

Гайдай подчеркнул, что пока непонятно, кто именно будет там проживать.

«Возможно, будут заселять людей из отдельно взятых территорий, которые необходимы оккупантам», — резюмировал он.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации региона. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

Позже Гайдай заявил, что в Луганскую область оккупанты стянули силы и технику, которые отступали из Харьковской области, поэтому деоккупация региона усложняется.

Российские оккупанты также перебросили в Луганскую область много техники и мобилизованных.