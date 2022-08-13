В Херсонской области оккупанты ходят по квартирам даже ночью, в Черном море РФ держит наготове 16 ракет — сводка ОК Юг 13 августа, 14:29 Российская бронетехника в Херсоне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На южнобугском направлении ситуация остается стабильно напряженной для ВСУ, но контролируется Силами обороны.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в своей сводке 13 августа, обобщая информацию из южных регионов Украины по состоянию на 11:00.

После неудачных штурмовых действий на суше враг «придерживается занимаемых рубежей, без изменений в составе и положении [подразделений]». Интенсивность обстрелов сохраняется, как и террор оккупантами мирного населения.

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В течение ночи армия РФ нанесла 6 авиационных ударов с вертолетов в направлении Андреевки, Лозового и Балки Хуторской. Потерь с украинской стороны нет.

Ночью и на рассвете 13 августа враг обстрелял из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Никопольский и Криворожский районы на юге Днепропетровской области. По Никополю враг направил 30 реактивных снарядов из Града. В городе повреждены 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. Люди не пострадали.



В Криворожском районе враг ударил из Ураганов по Зеленодольской и Апостоловской громадам Днепропетровской области. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Херсонской области, кроме физического и морального давления на местных жителей, на оккупированной территории россияне ведут информационную войну:

пропагандистские каналы ежедневно информируют о подготовке и проведении « референдума» и «присоединении" к России»;



референдума» и «присоединении" к России»; для создания пропагандистской картинки оккупанты решили открыть медиашколу, однако местные журналисты не желают работать на оккупационные власти;

в других сферах деятельности желающих сотрудничать с рашистами тоже очень мало.

Учитывая это, оккупанты прибегают к насильственным методам в Херсонской области. «Есть новые сообщения о похищении людей. Если раньше херсонцев брали в плен в дневное время суток, то сейчас российские военные ходят по квартирам даже ночью. Проводят "опросы", собирают информацию и угрозами склоняют соответствующих специалистов к сотрудничеству. Или вывозят в неизвестном направлении для применения других методов убеждения», — рассказали в ОК Юг.

В Черном море ситуация и расклад сил без существенных изменений. Штормовая погода заставляет ЧФ РФ держаться поближе к пунктам базирования, однако Россия держит наготове ракетоносители с 16 ракетами. Уровень угрозы ракетных ударов остается высоким, предупреждают в ОК Юг.

Зерновые коридоры продолжают работать в плановом порядке. 16 кораблей с агропродукцией отправились из украинских портов. Еще одно судно прибыло для загрузки под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН, впоследствии оно отправится в Эфиопию с 23 тысячами тонн зерна.

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