Оккупация Херсонской области «висит» на трех мостах — Арестович

27 июля, 23:55
Алексей Арестович (Фото:Офис президента Украины)

Алексей Арестович (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российская оккупация Херсонской области зависит от трех мостов: железнодорожного, Каховского и Дарьевского.

В эфире Фейгин Live он подчеркнул, что оккупанты идут по Каховской дамбе, по железнодорожному мосту, также они бросили понтон через Ингулец.

«Они (россияне — ред.) идут по Каховской дамбе, они идут по железнодорожному мосту и они бросили понтон через Ингулец, потому что в Дарьевке повредили мост. Сейчас все висит на трех мостах: железнодорожном, Каховском и Дарьевском», — сказал он.

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В ночь на 27 июля в захваченном Херсоне были слышны взрывы. Жители сообщали, что были нанесены удары по Антоновскому мосту, по которому оккупационные силы перебрасывают технику.

Утром в оперативном командовании Юг подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту.

https://www.youtube.com/watch?v=zCS0CTW_3Lo

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов признал, что из-за повреждений моста в результате удара украинских войск его пришлось закрыть.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины

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