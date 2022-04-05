Нацгвардия взяла ЧАЭС под охрану

5 апреля, 20:03
Цей матеріал також доступний українською
Украинский флаг над Чернобылем, 3 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff/Handout via REUTERS)

Украинский флаг над Чернобылем, 3 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff/Handout via REUTERS)

На Чернобыльскую АЭС прибыли подразделения Национальной гвардии Украины и взяли объект под свою охрану. Об этом сообщает пресс-служба ЧАЭС в Facebook.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

«Основными задачами нацгвардейцев на площадке являются охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов», — говорится в сообщении.

Видео дня

ЧАЭС отмечает, что ключевыми задачами предприятия являются:

  • Проверка ВСУ безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры.
  • Проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска РФ, которые, по данным ЧАЭС, полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности.
  • Ротация персонала смены, которая находится на площадке.
Читайте также:

В пресс-службе напомнили, что 46 добровольцев отправились на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов — с самого начала оккупации станции.

https://www.facebook.com/ChornobylNPP/posts/278973221090233
Читайте также:
Татьяна Ворожко
Татьяна Ворожко
Ситуация — опасна. Что происходит на ЧАЭС

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. По данным Генштаба ВСУ, в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нацгвардия Украины Чернобыль ЧАЭС Война в Украине

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X