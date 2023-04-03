Коллаборанты готовятся к «выборам» в Херсонской области — ОК Юг

3 апреля, 02:32
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В нескольких «регионалках» руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма (Фото:ГУР МО)

В нескольких «регионалках» руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма (Фото:ГУР МО)

Коллаборанты на оккупированной части Херсонской области готовятся к участию в «выборах». Российские оккупанты планируют провести их осенью 2023 года.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

По его словам, пока в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в «столицах новых территорий» — Мелитополе и Геническе: Единой России, КПРФ и ЛДПР.

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«Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких „регионалках“ руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма», — заявил представитель ОК Юг.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Псевдовыборы Война в Украине Коллаборант Война России против Украины

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