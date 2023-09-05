Оккупационные войска обстреляли Херсонскую область, ранен 65-летний мужчина — ОВА 5 сентября, 20:13 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 5 сентября, обстреляли село Токаровку Херсонской области. В результате ранение получил 65-летнйи мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

Армия России ударила по Токаревке приблизительно в 17:30.

По данным ОВА, в результате обстрела пострадал 65-летний мужчина, находившийся у дома.

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«Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь», — сообщает пресс-служба.

Оккупанты почти каждый день обстреливают освобожденные районы Херсонской области. В воскресенье, 3 августа, в результате российского обстрела Херсонской области погиб один человек, еще четверо получили ранения.