«Среди россиян панические настроения». Оккупационное «руководство» Крыма вывезло свои семьи с полуострова — Джемилев 28 августа, 14:42 Оккупанты вывозят свои семьи из Крыма на фоне взрывов на полуострове (Фото:Reuters)

После взрывов Крыма россияне больше не чувствуют себя на временно оккупированном полуострове как дома. Марионеточное «руководство» Крыма и служащие ФСБ вывозят свои семьи с полуострова.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью Крыму. Реалии.

«Настроения, разные, конечно. Паника – вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что [кремлевский „премьер-министр“ Крыма Сергей] Аксенов и [председатель оккупационного Государственного совета Крыма Владимир] Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также увезли своих людей. Это хороший признак», — сказал Джемилев.

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«А крымские татары ходят друг в друге гости и пьют köz-aydın qavesı – „кофе по случаю благоприятного известия“. Ну а у тех, кто звонит мне, такое настроение: слава богу, наконец», – рассказал лидер крымских татар.

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В то же время, говорит правозащитник, в этих взрывах Россия хочет обвинить крымских татар.

«Я после этих событий обзвонил много точек в Крыму, узнать реакцию. И меня насторожило, что по рукам гуляет аналитическая записка, где говорится, что нужно следить за крымскими татарами, это их проделки. Еще начиная с первой оккупации Крыма Россией, еще при Екатерине II любые поводы использовали для того, чтобы вытеснить крымских татар», — говорит Мустафа Джемилев.

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С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

Так, 9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Оккупационные «власти» назвали причиной взрывов «детонацию нескольких авиационных боеприпасов», опасаясь признать удар ВСУ по цели на полуострове. Однако, по информации Washington Post, за атакой на аэродром в Крыму стоят подразделения украинских сил специальных операций.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.



Кроме того, днем 16 августа прогремели взрывы на территории российской авиабазы в поселке Гвардейское под Симферополем, где, по данным Bellingcat, базировались 24 российских самолета.

Оккупационные власти причиной этих взрывов снова назвали «детонацию боеприпасов». При этом кремлевские марионетки в Крыму приказали засекретить факты взрывов на военных объектах.

В последующие дни взрывы регулярно слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае, Саках и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

Атаки в Крыму вызвали панические настроения среди российских отдыхающих и местных оккупантов, что повлекло большие пробки из желающих покинуть полуостров и уехать обратно в Россию.

В частности, СМИ сообщали, что из Крыма сбежали марионетки Кремля Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

Кроме того, по данным украинской разведки, после серии взрывов в Крыму российские оккупанты начали срочно эвакуировать самолеты и вертолеты.

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