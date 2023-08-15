Оккупационная «власть» из Скадовска планирует бежать в Евпаторию — Желтая лента 15 августа, 20:06 Скадовск (Фото:bilyayivka.city)

Представители созданных российскими оккупантами «органов власти» в Херсонской области уничтожают архивы и планируют бежать в Крым.

Об этом сообщают активисты движения Желтая лента.

Также активисты заявили, что коллаборанты также разрабатывают маршруты.

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«Оккупационные власти в Скадовске готовят срочный план побега в Евпаторию! Они уже создают планы и маршруты, перевозят или уничтожают архивы, чтобы попытаться избежать доказательств военных преступлений», — говорится в сообщении.

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8 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в Скадовске Херсонской области оккупационная «власть» сворачивает работу и покидает город.