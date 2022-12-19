На разведкомплексы «ШАРК» в рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» уже саккумулированы первые 100 миллионов гривен 19 декабря, 17:09 Партнерский проект ШАРК

В рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» саккумулированы первые 100 миллионов гривен на закупку современных разведывательных комплексов «ШАРК» для Вооруженных Сил Украины. Эта совместная инициатива сети ОККО и фонда «Повернись живим» стартовала 1 ноября. Она предполагает, что со стоимости каждого литра топлива PULLS 95/DIESEL, проданного на заправках, 1 гривна перечисляется на закупку «ШАРКов», сообщает сайт сети АЗК.



«Благодарны нашему мощному водительскому сообществу, которое активно присоединилось к инициативе. Есть уже фактически 8 комплексов для ВСУ, наша цель до конца года — саккумулировать средства на 10 ШАРКОВ. Это почти половина, и есть над чем еще работать, ведь впереди еще 15. Так что не сбавляем темп — конвертируем пульс в пульс мести, — комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. - Мы решили внести и свой дополнительный вклад в проект и перечислить на „ШАРКИ“ еще 5 миллионов гривен».

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«Разведкомплексы „ШАРК“ очень ждут на передовой. Мы благодарны партнерам за общий проект и благодарим всех, кто поддерживает его, заправляя PULLS в сети АЗК ОККО, или переводя средства на наш отдельный счет „ОКО ЗА ОКО“. Вместе мы не просто аккумулируем средства — мы системно закрываем потребности аэроразведчиков, ведь каждый разведкомплекс — это три беспилотника бригадного уровня, пусковая установка и специально оборудованный проходной автомобильно-командный пункт управления», — добавляет директор фонда «Повернись живим» Тарас Чмут.

«ШАРК» — это новейшая разработка от украинской компании «Укрспецсистемс» с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО уже направила более 200 миллионов гривен на помощь военным, волонтерам и регионам пострадавшим от войны. Компания бесплатно кормит защитников Украины на своих АЗК вблизи горячих точек, приняла участие в восстановлении Киевской и Черниговской областей, закупила реанимобили и авто для спецподразделений.