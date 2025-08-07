В столице появился новый артобъект под названием "Усвідомлення". Он стал данью благодарности воинам Сил территориальной обороны и был реализован в рамках проекта «ОКО ЗА ОКО» — совместной инициативы сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии «Повернись живим». Инсталляцию открыли в Оболонском районе столицы, в сквере возле станции метро «Героев Днепра» — именно здесь в феврале 2022 проходил один из главных рубежей обороны Киева, где бригады ТрО сдерживали наступление российских войск на столицу.

Композиция состоит из двух человеческих лиц: перевернутого — как символа тревоги, страха и хаоса первых недель войны, и второго — спокойного, сосредоточенного, воплощающего внутреннюю силу и равновесие. Работа отражает трансформацию, которую пережили миллионы украинцев, и первыми этот путь прошли именно добровольцы Сил территориальной обороны.

Авторами инсталляции стали известные украинские скульпторы Егор и Никита Зигуры. Их работа — еще один шаг в серии художественных обращений к теме сопротивления, которые художники активно развивают с начала вторжения. Среди других их проектов — выставка «Мирне небо» во Франции (2023) и скульптура Be Brave в Киеве. По словам художников, создание «Усвідомлення» длилось почти два года, а поиск идеи и формы занял около полугода.

«Мы сознательно отошли от военной тематики, чтобы обратиться к внутреннему состоянию человека. Ведь речь идет не о профессиональных военных на тот момент, а о тех, кто жил мирной жизнью и стал к оружию из-за российской агрессии. Скульптура передает путь от страха к решимости, от хаоса к силе»,— рассказал Никита Зигура.

Идея создать скульптуру в знак благодарности Силам территориальной обороны возникла во время второй волны кампании — «ОКО ЗА ОКО. Озброїмо ТрО до зубів», в рамках которой фонд и бизнес передали военным 600 единиц пехотного вооружения общей стоимостью 400 миллионов гривен. Фонд поддержал замысел, а бизнес профинансировал его воплощение.

Фото: Елена Ильенко

«Сейчас идет уже четвертая волна этой инициативы, и в рамках каждой мы вместе с „Повернись живим“ обеспечиваем военных оружием, техникой, разведтехникой, автомобилями, — сказал Василий Дмытрив, вице-президент по маркетингу ОККО, — Но мы понимаем, что поддержка — это не только о материальной помощи. Это также глубокая и искренняя благодарность, почтение памяти тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу».

По словам партнеров инициативы, идея создания арт-объекта возникла не спонтанно, а как продолжение масштабной помощи, которую компания и фонд оказывают с первых месяцев вторжения. Скульптура стала символическим итогом одного из таких этапов — и одновременно знаком благодарности.

«Мы создаем память о тех, кто продолжает защищать наше государство. Артобъект — это благодарность и осознание того, где мы есть и куда движемся дальше», — отметил Олег Карпенко, заместитель директора фонда «Повернись живим».

На открытии также присутствовали военнослужащие ТрО, которые непосредственно защищали город в первые недели полномасштабного вторжения. Вот, как вспоминает эти события военнослужащий, режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев:

«Помню, как мы участвовали в общественном обсуждении этого арт-объекта, как мы дискутировали по поводу целесообразности, художественной ценности и смыслов. И как мы быстро пришли к согласию. Это еще одно свидетельство того, насколько объединенная громада, Силы обороны, насколько сознательными являются люди, желающие помнить вклад защитников и защитниц. Этот художественный символ отражает наши эмоции и чувства в начале широкомасштабного нашествия и наши чувства сегодня — единство, сила и вера в нашу страну».

Идея композиции имела и другие варианты. Сначала рассматривали образы мостов, ставших символом сопротивления во время боевых действий на Киевщине.

«Было много концепций, связанных с мостами, которые соединяют берега, как символ единства и перехода через трудности. Но мы решили сделать акцент на человеке, на его внутренних переживаниях», — объясняют авторы.

Фото: Елена Ильенко

Одна из частей композиции имеет зеркальную поверхность.

«Это сделано для того, чтобы каждый смог увидеть себя, небо, мир вокруг. А между двумя лицами — как бы пространство диалога. Это еще один уровень рефлексии — чтобы человек мог почувствовать себя частью изменений»,— добавляет Никита Зигура.

Такие проекты являются важной частью общественного диалога о войне, памяти и благодарности. Они помогают зафиксировать опыт, который переживает страна, и одновременно формируют культуру почитания тех, кто защищает Украину. Арт-объекты вроде «Усвідомлення» не только меняют городское пространство — они напоминают о цене свободы и о тех, благодаря кому эта свобода сохраняется.