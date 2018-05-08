Охранники крымского СИЗО угрожают Балуху расправой - правозащитники

В оккупированном Россией Симферополе сотрудники СИЗО угрожают расправой украинскому активисту Владимиру Балуху за его "свободоволие".

"Нам известно, что охрана СИЗО периодически угрожает расправой Балуху за его действия. Они говорят ему, что он, рано или поздно, понесет наказание за свободоволие", - сообщил Крым.Реалии эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин.

По его словам, охранники СИЗО в ночное или утреннее время приходят к Балуху с обысками, таким образом они не дают ему отдохнуть.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.

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Ранее общественный защитник Балуха сообщил, что его избивают в СИЗО и оказывают на него психологическое давление.

Напомним, 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские силовики обвинили крымчанина в "хранении боеприпасов".

В свою очередь адвокат Балуха и правозащитники заявили, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.