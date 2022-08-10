ОК Юг о взрывах на аэродроме в Крыму: Не можем установить причину, но результат нас устраивает 10 августа, 14:20 В ОК Юг заявили, что не могут установить причину взрывов в Новофедоровке (Фото:Reuters)

В Оперативном командовании Юг заявили, что не могут установить причину взрывов на аэродроме вблизи поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму, но удовлетворены их результатом.

В эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что в результате взрывов были уничтожены девять вражеских самолетов.

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«Это как раз то явление, когда мы не можем установить причину, но нас вполне удовлетворяет результат. Официально сообщено, что минус девять вражеских самолетов и это даже омрачает эту причину, радость от этого оповещения», — отметила она.

9 августа на военной авиабазе РФ Саки возле поселка Новофедоровка в оккупированном Крыму прогремели несколько мощных взрывов. Столбы дыма от них были видны как на суше, так и в море.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов».

Крымские «власти» рассказали о пяти пострадавших, а позже СМИ страны-агрессора заявили, что один человек погиб, а еще девять получили ранения.

В Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правила пожарной безопасности и запрет курения в неустановленных местах.



Инфографика: НВ

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