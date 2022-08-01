ОК Юг о стягивании сил оккупантов на южное направление: ВСУ готовы к любому развитию событий

1 августа, 15:00
ВСУ готовы к любому развитию событий на юге Украины (Фото:Генштаб)

ВСУ готовы к любому развитию событий на юге Украины (Фото:Генштаб)

На юге Украины российские оккупанты собирают резервы и стягивают силы, но ВСУ готовы к любому развитию событий.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

«Те попытки прорывов, которые были на прошлой неделе, были слабыми, но это могла быть просто разведка. Мы готовы к любому развитию событий. То, что огневое поражение останавливало каждую такую попытку, говорит о том, что наши войска готовы продвигаться вперед, не позволяя оккупанту захватить новые территории», — отметила она.

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По ее словам, есть информация о стягивании российских сил из временно оккупированного Крыма и перемещении подразделений с востока страны.

Она добавила, что украинские военные ежедневно уничтожают около 20−30 единиц российской техники.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Юг Украины Война России против Украины

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