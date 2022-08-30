ОК Юг о ситуации в Херсонской области: Незавершенной работой никто не хвастается

30 августа, 08:07
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В ОК Юг призвали не разглашать детали операции в Херсонской области (Фото:Генштаб)

В ОК Юг призвали не разглашать детали операции в Херсонской области (Фото:Генштаб)

Детали о ходе боевых действий в Херсонской области сообщаться не будут до тех пор, пока они продолжаются.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что военная операция нуждается в тишине, а военные «всегда приветствуют именно такое отношение к своим действиям».

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«Ведь именно в тишине лучше слышно, как дышит враг, как он нервничает, и можно реагировать лучше. Поэтому мы призываем всех сохранять спокойствие, понимать, что незавершенной работой никто не хвастается, мы начали свое дело и будем доводить его до конца», — отметила Гуменюк.

Она заверила, что о результатах отчитаются, как только они «будут того стоить».

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29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Наступление Война России против Украины

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