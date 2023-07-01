Повышенная опасность. Оккупанты вывели в Черное море подводные носители ракет Калибр

1 июля, 23:25
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Россияне наростили враждебное присутствие в Черном море (Фото:Valentina Marchuk/Facebook)

Россияне наростили враждебное присутствие в Черном море (Фото:Valentina Marchuk/Facebook)

Полковник Оперативного командования Юг Вооруженных сил Украины Владислав Назаров сообщил, что россияне увеличили присутствие ракетоносителей в Черном море.

В частности, оккупанты вывели в море две подводные лодки — суммарный залп ракет Калибр составляет 8 ракет.

Назаров призвал не игнорировать воздушные тревоги из-за «определенных пауз в действиях врага».

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Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия, вероятно, накапливает ракеты для будущих ударов.

«Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в России», — сказал он в эфире телемарафона.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черное море Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины Калибр

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