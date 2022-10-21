ВСУ провело стабилизирующие мероприятия в шести селах Херсонской области
ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
В Херсонской области ВСУ освободили 88 населенных пунктов. В шести селах уже проведены стабилизирующие мероприятия.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
Среди освобожденных сел, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:
- Новодмитровка;
- Костырка;
- Черешневое;
- Новониколаевка;
- Новопетровка;
- Блакитне.
Села расположены в Береславском районе Херсонской области. Об их освобождении сообщалось ранее.
Ранее в Офисе президента сообщали, что ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов, а в Харьковской — 551 населенный пункт.