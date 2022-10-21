ВСУ провело стабилизирующие мероприятия в шести селах Херсонской области 21 октября, 18:57 ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Херсонской области ВСУ освободили 88 населенных пунктов. В шести селах уже проведены стабилизирующие мероприятия.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

Среди освобожденных сел, где проведен комплекс стабилизационных мероприятий:

Новодмитровка;

Костырка;

Черешневое;

Новониколаевка;

Новопетровка;

Блакитне.

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Села расположены в Береславском районе Херсонской области. Об их освобождении сообщалось ранее.

Фото: Скриншот DeepState

Ранее в Офисе президента сообщали, что ВСУ освободили в Херсонской области 88 населенных пунктов, а в Харьковской — 551 населенный пункт.