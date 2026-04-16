ОК Восток вместо Братишко возглавил командир 20-го корпуса Николюк: какова причина изменений

Бригадного генерала Дмитрия Братишко перемещают с должности командующего ОК Восток. На его место назначили генерал-майора Виктора Николюка — командующего 20-го армейского корпуса.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск в четверг, 16 апреля.

«Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Геннадий Шаповалов представил личному составу нового командующего оперативного командования Восток генерал-майора Виктора Николюка и поблагодарил за работу бригадного генерала Дмитрия Братишко, который до этого возглавлял оперативное командование, и пожелал ему успехов на новом месте службы», — говорится в сообщении.

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По данным источников издания Украинская правда, одной из причин перевода Братишко, как и в случае со снятием командира 11-го корпуса Сергея Сирченко, — потеря Северска в декабре 2025 года.

Вместе с тем, как рассказали журналистам в командовании Сухопутных войск, его перевели на более высокую должность.

По данным издания, Николюк, возглавивший ОК Восток, хорошо зарекомендовал себя как командир 20-го корпуса.

Зато новым командующим 20-го армейского корпуса стал полковник Святослав Заиц, сообщил изданию hromadske собеседник в Силах обороны.

Он уже взялся за выполнение обязанностей в полосе корпуса, которая отвечает за оборону участка фронта в Днепропетровской области.

11 апреля 2026 года командир 11-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Сергей Сирченко сообщил, что покидает пост. Тогда УП писала, что одной из причин снятия с должности может быть потеря Северска Донецкой области в декабре 2025-го.

Генштаб сообщал, что Силы обороны отошли из города Северск в декабре 2025 года на фоне ощутимого преимущества армии РФ в живой силе и технике. Украинская правда писала, что россияне захватили Северск, воспользовавшись густыми туманами.

СМИ также сообщали, что после захвата Северска уволили командира 54-й отдельной механизированной бригады полковника Алексея Коновала и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Владимира Потешкина. Причиной могли стать их ложные доклады.

Группировка войск Восток отстранила 11-й корпус и Сирченко от управления ситуацией на Северском направлении и образовала тактическую группу Соледар, которую возглавил Алексей Майстренко.