"Ой, хорош!": военные опубликовали видео прямого попадания по позиции оккупантов

Видео было снято на одном из передовых участков в Донецкой области

В Сети появилось видео уничтожения оборонительной позиции оккупационных сил РФ на Донбассе прямым попаданием снаряда.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, видео было снято на одном из передовых участков Операции Объединенных сил в Донецкой области.

"Из-за систематических обстрелов со стороны противника, на помощь ВСУ пришла небесная канцелярия", - прокомментировал он обнародованные кадры.

ВНИМАНИЕ- присутствует ненормативная лексика

В то же время, когда именно и каким подразделением было снято видео, не уточняется.