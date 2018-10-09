"Ой, хорош!": военные опубликовали видео прямого попадания по позиции оккупантов

В Сети появилось видео уничтожения оборонительной позиции оккупационных сил РФ на Донбассе прямым попаданием снаряда.
Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, видео было снято на одном из передовых участков Операции Объединенных сил в Донецкой области.
"Из-за систематических обстрелов со стороны противника, на помощь ВСУ пришла небесная канцелярия", - прокомментировал он обнародованные кадры.
ВНИМАНИЕ- присутствует ненормативная лексика
В то же время, когда именно и каким подразделением было снято видео, не уточняется.
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