Огромный град, затопленные улицы и поваленные деревья. Фото и видео последствий непогоды на Западной Украине

В Закарпатской области огромный град повредил кровли домов и автомобили

12 июня на Западной Украине прошли ливни, сопровождавшиеся сильным ветром, а местами и крупным градом.

НВ рассказывает о последствиях непогоды.

Закарпатье: град, побивший крыши и повредивший автомобили

На Закарпатье 12 июня выпал крупный град, по словам местных жителей, градины были размером с куриное яйцо.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Иршавском и Тячевском районах из-за сильного ветра и града были повреждены кровли 198 зданий. От огромного града пострадали и автомобили.

Кроме того, порывы ветра повалили 26 деревьев.

Было обесточено 43 населенных пункта - 23 полностью и 15 частично - в семи районах области.

По данным Mukachevo.net, от непогоды пострадали также Хуст и Ужгород.

В Хусте, дренажные и канализационные системы которого не справились с отводом обильных осадков, затопило несколько улиц.

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В Ужгороде затопило переезд под железнодорожным мостом.

Сообщалось также, что шторм снес билборд неподалеку от ужгородского торгового центра Дастор, причем билборд упал на автомобиль Нива.

Фото: mukachevo.net

Кроме того, шторм повалил вышку с антеннами для связи.

Фото: mukachevo.net

Затопленные Черновцы

Сильный ливень 12 июня затопил несколько улиц и в Черновцах. По данным местных СМИ, внезапный дождь начался примерно в 19:00 и продолжался более получаса.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что непогода повредила десятки деревьев, крыши домов и линии электропередач.

Затопленным оказался также местный вокзал - и железнодорожная колея, и зал ожидания.

По данным спасателей, из-за сильного ветра по меньшей мере 28 деревьев упали на жилые дома, проезжие части, газовые трубы. В результате падения деревьев были повреждены два автомобиля и один маршрутный автобус.

В районе Кемпинга из-за дождя водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. После этого авто опрокинуло на крышу и мощный поток воды чуть его не смыл.

Львовская область: сорванные крыши и поврежденные автомобили

От непогоды пострадала также Львовская область. В городе Яворов 12 июня с одного из домов по ул. Маковея сильным ветром сорвало часть крыши, передает местное издание Яворів Інфо. Обломки упали на припаркованные возле дома автомобили.

Фото: Яворів Інфо

Мэр города заявил, что для ликвидации последствий стихийного бедствия и выплаты материальных компенсаций пострадавшим создана специальная комиссия.

Яворовский горсовет также сообщил, что сильный ветер повалил в этом городе много деревьев и повредил линии электропередач.

Тернопольская область: сильный ветер, гроза и град

В селе Шибалин Тернопольской области 12 июня после сильного ливня затопило несколько дворов. Воду местным жителям помогли откачать спасатели.

Кроме того, сильный ветер повредил кровлю одного из домов.

НВ