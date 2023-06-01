Гибель из-за закрытого укрытия в Киеве: охранника поликлиники проверяют на алкогольное опьянение 1 июня, 12:00 Правоохранители проверяют показания киевлян (Фото:Национальная полиция/Телеграм)

Охранника поликлиники в Киеве, который, вероятно, не пустил людей в укрытие во время воздушной тревоги, повезли на медицинское освидетельствование на предмет возможного опьянения.

Об этом Общественному сообщил руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Ефимов.

Правоохранители проверяют показания киевлян о том, что охранник, который должен был обеспечить доступ к укрытию, находился в состоянии опьянения.

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«Его повезли на медицинское освидетельствование», — подчеркнул Ефимов.

Ефимов также добавил, что прокуратура сейчас имеет данные о 10 раненых именно в Деснянском районе. У людей — множественные осколочные травмы и отравление продуктами горения, из-за задымления на месте после взрыва.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку Киева с использованием баллистических и крылатых ракет Искандер. В результате атаки погибли три человека, среди них ребенок. Это две женщины 33 и 34 лет и 9-летняя дочь одной из них.

По словам очевидцев, люди погибли, потому что не смогли попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе.

В то же время, по словам главы Деснянской райадминистрации Дмитрия Ратникова, охранник открыл центральный вход и часть людей находилась в укрытии.



