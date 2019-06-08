Охранник Медведчука напомнил журналисту о рисках работы: «Ваших коллег в Африке убили»
Журналист программы Схемы Михаил Ткач рассказал, как охранник Виктора Медведчука напомнил ему о «рисках» работы в медиа.
В качестве примера охранник привел ситуацию с российскими журналистами, убитыми в Африке в прошлом году, написал Ткач в Facebook.
«Только встречали самолет Медведчука из России. Далее недословный диалог с охранником Медведчука:
— Вот не сидится вам.
— У каждого своя работа
— Да. Но у вас рисков больше.
— Что вы имеете в виду?
— Ваших коллег недавно в Африке убили.
— Это угроза?
— Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ", — написал Ткач.
Напомним, в июле 2018 года в ЦАР убили российского журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали в республику снимать фильм о русских наемников из ПВК Вагнер, подконтрольной «повару» президента Владимира Путина, Евгению Пригожину.