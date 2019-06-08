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Охранник Медведчука напомнил журналисту о рисках работы: «Ваших коллег в Африке убили»

Сегодня, 13:32
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Охранник Медведчука напомнил журналисту о рисках работы: «Ваших коллег в Африке убили» - фото

Общественное телевидение

Журналист программы Схемы Михаил Ткач рассказал, как охранник Виктора Медведчука напомнил ему о «рисках» работы в медиа.

В качестве примера охранник привел ситуацию с российскими журналистами, убитыми в Африке в прошлом году, написал Ткач в Facebook.

«Только встречали самолет Медведчука из России. Далее недословный диалог с охранником Медведчука:

 — Вот не сидится вам.

— У каждого своя работа

— Да. Но у вас рисков больше.

— Что вы имеете в виду?

— Ваших коллег недавно в Африке убили.

— Это угроза?

— Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ", — написал Ткач.

Напомним, в июле 2018 года в ЦАР убили российского журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали в республику снимать фильм о русских наемников из ПВК Вагнер, подконтрольной «повару» президента Владимира Путина, Евгению Пригожину.

Теги:   Африка Журналист Виктор Медведчук

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