Охранник Медведчука напомнил журналисту о рисках работы: «Ваших коллег в Африке убили» Сегодня, 13:32 Цей матеріал також доступний українською Общественное телевидение Общественное телевидение

Журналист программы Схемы Михаил Ткач рассказал, как охранник Виктора Медведчука напомнил ему о «рисках» работы в медиа.

В качестве примера охранник привел ситуацию с российскими журналистами, убитыми в Африке в прошлом году, написал Ткач в Facebook.

«Только встречали самолет Медведчука из России. Далее недословный диалог с охранником Медведчука:

— Вот не сидится вам.

— У каждого своя работа

— Да. Но у вас рисков больше.

— Что вы имеете в виду?

— Ваших коллег недавно в Африке убили.

— Это угроза?

— Нет. Просто говорю, что у вас много рисков ", — написал Ткач.

Напомним, в июле 2018 года в ЦАР убили российского журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Они приехали в республику снимать фильм о русских наемников из ПВК Вагнер, подконтрольной «повару» президента Владимира Путина, Евгению Пригожину.