Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к восьми годам тюрьмы
Охраник российской поточной в зале суда (Фото:Прокуратура Одесской области)
Суд признал виновным в коллаборационизме жителя Херсона, который стал охранником российской пыточной, и приговорил его к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщают Офис Главного прокурора и Служба безопасности Украины.
Также мужчину на 10 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах.
Прокуроры в суде доказали, что бывший работник колонии в Херсоне перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями.
Он добровольно согласился служить в незаконно созданной «исправительной колонии» оккупантов в должности младшего инспектора отдела охраны. Там ему присвоили звание «младшего сержанта внутренней службы».
По данным СБУ, в эту «колонию» оккупанты свозили репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших — участники движения сопротивления. В застенках этой «колонии» россияне пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество.
В то же время житель Херсона помогал оккупантам охранять «камеры» и «периметр» пыточной.
Коллаборанта разоблачили в одном из сел Одесской области, куда он сбежал во время наступления Сил обороны на юге Украины.
Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины).
Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет. Как пояснили в Офисе генпрокурора, бывший охранник российской пыточной сотрудничал со следствием, поэтому ему назначили восьми лет лишения свободы.