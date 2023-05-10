Охранника российской пыточной в Херсоне приговорили к восьми годам тюрьмы 10 мая, 20:11 Охраник российской поточной в зале суда (Фото:Прокуратура Одесской области)

Суд признал виновным в коллаборационизме жителя Херсона, который стал охранником российской пыточной, и приговорил его к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщают Офис Главного прокурора и Служба безопасности Украины.

Также мужчину на 10 лет лишили права занимать должности в правоохранительных органах.

Прокуроры в суде доказали, что бывший работник колонии в Херсоне перешел на сторону врага и начал сотрудничать с оккупационными властями.

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Он добровольно согласился служить в незаконно созданной «исправительной колонии» оккупантов в должности младшего инспектора отдела охраны. Там ему присвоили звание «младшего сержанта внутренней службы».

По данным СБУ, в эту «колонию» оккупанты свозили репрессированных местных жителей. Большинство из пострадавших — участники движения сопротивления. В застенках этой «колонии» россияне пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество.

В то же время житель Херсона помогал оккупантам охранять «камеры» и «периметр» пыточной.

Коллаборанта разоблачили в одном из сел Одесской области, куда он сбежал во время наступления Сил обороны на юге Украины.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины).

Эта статья предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет. Как пояснили в Офисе генпрокурора, бывший охранник российской пыточной сотрудничал со следствием, поэтому ему назначили восьми лет лишения свободы.