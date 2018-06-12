Ограничения для беспилотников. Какие правила установила Госавиаслужба для полета дронами

Государственная авиационная служба установила правила полетов дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Об этом говорится в обнародованном Временном порядке использования воздушного пространства Украины. Чтобы осуществить полеты беспилотных судов, не нужны разрешения или информирования органов, однако нужно соблюдать определенные требования. В частности, полеты должны выполняться только днем. Запрещено летать над объектами под охраной, которые определяют правоохранительные и военные органы.

Об ограничении для беспилотников

Временный порядок использования воздушного пространства запрещает дронами летать над дорогами государственного значения, промышленными станциями, железнодорожными станциями, морскими портами, хранилищами топлива, нефти, газа, опасных веществ и жидкостей и т.д.

Беспилотникам разрешено пересекать центральные улицы городов, поселков городского типа и сел, железные дороги государственного и регионального значения и линии электропередач. Впрочем, летать над ними нельзя.

Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО.

В недалеком будущем дроны станут повседневными помощниками человека

Над перечисленными объектами можно летать, получив разрешение от соответствующего ведомства, владельца, администрации и т.д.

В документе содержится пункт о запрете полетов над другими важным государственными и потенциально опасными объектами, однако над какими именно, не уточняется. Запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских и антитеррористических операций, специальных операций и зон, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Обнародованный порядок также определяет максимальную скорость полета - это 160 км/ч. Высота полетов - 50 м, расстояние от пилота - не более 500 м. Регулируется и расстояние по отношению к посторонним лицам - не ближе 30 м. Для лиц до 12 лет - не ближе 50 м. Для групп более 12 человек - не ближе 150 м.

Как будет проходить контроль полетов

Инициативная группа пыталась противодействовать регулированию, информация дошла даже до Антимонопольного комитета, рассказал Дмитрий Блохин, который использовал дрон в кинопроизводстве.

Запрещены полеты беспилотников также над исправительными центрами, колониями и СИЗО

Идеи, которые предлагала инициативная группа, не были учтены во Временном порядке использования воздушного пространства, сказал он. Регуляция, по его мнению, нужна, впрочем пока не понятно, как будут контролировать полеты.

"Нет возможности установить факт. Сколько ты пролетел, какую высоту набрал, к кому ты приблизился, кем и как это будет регулироваться, неясно. Те ограничения, которые введены, как минимум, предупреждают аэрофотосъемку и записи видео, кинопроизводство", - сказал Блохин.

Однако ввести регистрацию владельцев беспилотников и очертить беспилотные зоны было бы целесообразно, считает Блохин.

В Соединенных Штатах и ​​странах Европы пытаются лицензировать беспилотники

По его мнению, следовало бы ввести страхование для дронов.

А вот новые правила могут способствовать коррупции, отметил эксперт общественной кампании Евро-патруль Вячеслав Коновалов. В Соединенных Штатах и ​​странах Европы пытаются лицензировать беспилотники. В Украине же ограничить их использование пытались еще с 2013 года.

"Относительно запрета летать над органами власти, то ты можешь там и не лететь, сейчас оптика позволяет фиксировать все на большом расстоянии в хорошем качестве. Здесь проблема именно в том, чтобы беспилотники не залетали в зону мероприятия посадки воздушных судов. Именно это касается аэропортов. Бывает, маленький квадрокоптер, а бывает наоборот - такие зверюги летают, как маленький самолет", - отметил эксперт.

Против временных ограничений уже готовят иск, заявил председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк.

Полеты можно выполнять только днем

Будущие истцы уверены, что принятый временный порядок нужно отменить, ведь он противоречит законодательству и Конституции Украины.

По мнению Трояка, депутаты понимают, что будущее - не за горами, и дроны скоро начнут входить в повседневную жизнь украинцев. Поэтому и опасаются результатов таких инноваций.

В федерации все еще надеются на решение вопроса вне суда. В то же время, никаких санкций или штрафов против физических лиц регулирование не предполагает, а ответственность за нарушение воздушного пространства согласно воздушному кодексу предусмотрена только для юридических лиц, отметил Трояк.