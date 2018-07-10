10 июля 2018, вторник

Ограбление со стрельбой под Киевом: в полиции сообщили, что у раненого мужчины украли $200 тысяч

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Злоумышленники ранили киевлянина в руку и ногу
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Злоумышленники ранили киевлянина в руку и ногу

Злоумышленники, которые во вторник, 10 июля, в Софиевской Борщаговке ранили из огнестрельного оружия киевлянина, планировавшего купить машину, похитили у него $200 тысяч.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

"Предварительно установлено, что 40-летний пострадавший нашел объявление о продаже автомобиля, после чего встретился с незнакомцами вблизи одной из столичных станций метро. Чтобы осмотреть заинтересовавшее его транспортное средство мужчины вместе направились в Софиевскую Борщаговку. Там неизвестные потребовали у столичного жителя деньги", - говорится в сообщении.

В свою очередь киевлянин оказал сопротивление, после чего злоумышленники совершили несколько выстрелов из травматического оружия, ранив его в руку и ногу, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Софиевской Борщаговке группа неизвестных ранила мужчину, похитив у него крупную сумму денег.

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