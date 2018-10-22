Ограбление ломбарда с убийством охранника в Киеве: полиция задержала второго подозреваемого россиянина

В понедельник, 22 октября, полицейские Киева задержали соучастника нападения на ювелирный магазин в Шевченковском районе столицы, во время которого погиб охранник.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, после задержания в Одессе первого подозреваемого - 36-летнего гражданина РФ, оперативники установили личность второго нападавшего, который во время ограбления стрелял из автомата.

"Получив разрешение суда, сотрудники КОРДа столичной полиции задержали его. Фигурант - гражданин РФ, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал", - рассказал Крищенко.

Кроме того, правоохранители установили личность третьего нападавшего. Он, гражданин РФ, после совершения преступления сразу уехал в Россию. Сейчас следователи готовят материалы для объявления его в международный розыск.

Задержанному сегодня 34-летнему россиянину объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и разбойного нападения. Полицейские готовят ходатайство для избрания ему меры пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 12 августа на улице Щербаковская возле станции метро Нивки Шевченковского района Киева трое вооруженных злоумышленников ограбили ломбард, застрелив при этом его охранника 1961 года рождения.

В Одессе 10 октября правоохранители задержали первого из нападавших.