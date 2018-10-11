Ограбление ломбарда с убийством охранника в Киеве: полиция задержала одного из подозреваемых

Правоохранители задержали одного из нападавших, которые 12 августа ограбили ломбард в Киеве, смертельно ранив охранника.

Об этом у себя в Facebook сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленника задержали в Одессе, сам он - из России. Его доставили в Киев, объявили подозрение, и он находится под стражей.

Сейчас оперативники и следователи работают над установлением других участников этого преступления, проведено 20 обысков, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Уголовные производства расследуются по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 12 августа на улице Щербаковского возле станции метро Нивки в Киеве трое вооруженных злоумышленников ограбили ломбард, застрелив при этом его охранника.

В полиции считают, что нападавшие были не украинцами.