Ограбление ювелирного в Херсоне: полиция показала фото и назвала имена пяти подозреваемых

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Подозреваемые вооружены. В общем полиция считает причастными к вооруженному ограблению пятеро мужчин
Фото: полиция

Подозреваемые вооружены. В общем полиция считает причастными к вооруженному ограблению пятеро мужчин

Полиция установила имена пяти мужчин, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

В Херсонской области, а также в Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях введен в действие оперативный план Сирена по розыску вооруженных грабителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

В ориентировку правоохранителей включили пятеро мужчин из Херсона и Николаевской области:

  • Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г.. Первомайск Николаевской области
  • Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель г.. Херсон,
  • Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель г.. Херсон,
  • Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель г.. Первомайск Николаевской области
  • Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель г.. Херсон.

"Все мужчины - спортивного телосложения, коротко стриженные. Рост подозреваемых от 170 до 190 сантиметров. Были одеты в зеленую камуфлированную одежду военного образца и вооруженные автоматическим огнестрельным оружием", - говорится в описании вероятных грабителей.

Напомним, ночью 14 мая неизвестные ограбили ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Фабрика в Херсоне.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. При попытке задержания преступники совершили вооруженное сопротивление. Они сожгли одну из машин и скрылись.

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