Ограбление ювелирного в Херсоне: полиция показала фото и назвала имена пяти подозреваемых

Подозреваемые вооружены. В общем полиция считает причастными к вооруженному ограблению пятеро мужчин

Полиция установила имена пяти мужчин, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

В Херсонской области, а также в Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях введен в действие оперативный план Сирена по розыску вооруженных грабителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

В ориентировку правоохранителей включили пятеро мужчин из Херсона и Николаевской области:

Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г.. Первомайск Николаевской области

Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель г.. Херсон,

Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель г.. Херсон,

Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель г.. Первомайск Николаевской области

Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель г.. Херсон.

"Все мужчины - спортивного телосложения, коротко стриженные. Рост подозреваемых от 170 до 190 сантиметров. Были одеты в зеленую камуфлированную одежду военного образца и вооруженные автоматическим огнестрельным оружием", - говорится в описании вероятных грабителей.

Напомним, ночью 14 мая неизвестные ограбили ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Фабрика в Херсоне.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. При попытке задержания преступники совершили вооруженное сопротивление. Они сожгли одну из машин и скрылись.