Колоссальные потери агрессора. За сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов, уничтожена авиация
С начала большой войны армия РФ потеряла уже более 221 тысячи своих военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 221 тысячу военных. ВСУ удалось сбить еще один вражеский вертолет.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 20 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 221460 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3997 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7750 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 3888 (+23) ед,
- РСЗО — 614 (+4) ед,
- средства ПВО — 372 (+2) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 306 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3393 (+10),
- крылатые ракеты — 1214 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6645 (+32) ед,
- специальная техника — 531 (+5).
За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 306 вертолетов разных типов.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.