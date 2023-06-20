Колоссальные потери агрессора. За сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов, уничтожена авиация 20 июня, 08:33 С начала большой войны армия РФ потеряла уже более 221 тысячи своих военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 221 тысячу военных. ВСУ удалось сбить еще один вражеский вертолет.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 20 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 221460 ( +1010) человек ликвидировано,

+1010) человек ликвидировано, танков — 3997 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 7750 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 3888 ( +23) ед,

+23) ед, РСЗО — 614 ( +4) ед,

+4) ед, средства ПВО — 372 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 306 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3393 ( +10),

+10), крылатые ракеты — 1214 ( +3),

+3), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6645 ( +32) ед,

+32) ед, специальная техника — 531 ( +5).

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За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 306 вертолетов разных типов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.



