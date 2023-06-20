Колоссальные потери агрессора. За сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов, уничтожена авиация

20 июня, 08:33
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С начала большой войны армия РФ потеряла уже более 221 тысячи своих военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала большой войны армия РФ потеряла уже более 221 тысячи своих военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 221 тысячу военных. ВСУ удалось сбить еще один вражеский вертолет.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 20 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 221460 (+1010) человек ликвидировано,
  • танков — 3997 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 7750 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 3888 (+23) ед,
  • РСЗО — 614 (+4) ед,
  • средства ПВО — 372 (+2) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 306 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3393 (+10),
  • крылатые ракеты — 1214 (+3),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6645 (+32) ед,
  • специальная техника — 531 (+5).

Видео дня

За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 306 вертолетов разных типов.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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