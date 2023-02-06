Из-за больших потерь. В захваченной Васильевке оккупанты превратили детскую больницу в военный госпиталь — Генштаб 6 февраля, 07:22 У оккупантов большие потери в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери, в частности, в Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 6 февраля.

В населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь для раненых военнослужащих РФ в местной детской больнице.

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Прием детей в больницу прекращен, добавили в Генштабе.

Ранее Генштаб сообщал, что для того, чтобы восполнить свои большие потери, оккупанты начали вербовать заключенных женщин на войну против Украины