Из-за больших потерь. В захваченной Васильевке оккупанты превратили детскую больницу в военный госпиталь — Генштаб
У оккупантов большие потери в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери, в частности, в Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 6 февраля.
В населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь для раненых военнослужащих РФ в местной детской больнице.
Прием детей в больницу прекращен, добавили в Генштабе.
Ранее Генштаб сообщал, что для того, чтобы восполнить свои большие потери, оккупанты начали вербовать заключенных женщин на войну против Украины